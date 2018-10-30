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В Сети появилась информация о спортивном авто Hyundai Elantra

В Сети появилась информация о спортивной версии Hyundai Elantra. Транспортное средство построили на базе платформы, используемой в ходе производства версии K3 GT. Она получила оригинальную трансмиссию и настройки шасси.

В Сети появилась информация о спортивном авто Hyundai Elantra


Экстерьер спортивной версии от стандартного авто отличается крыльями, а также радиаторной решёткой. Под капотом автомобиля установлен силовой агрегат, объем которого составляет 1,6 литра. Мотор способен генерировать 204 лошадиные силы. Силовой агрегат может работать вместе с механической шестиступенчатой механической коробкой передач или роботизированной семидиапазонной КПП с парным сцеплением.

Транспортное средство наделили усилителем звучания выхлопа типа Electronic Sound Generator, а также режимом overboost, который краткосрочно увеличивает крутящий момент.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00

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