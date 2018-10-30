В Сети появилась информация о спортивном авто Hyundai Elantra





Экстерьер спортивной версии от стандартного авто отличается крыльями, а также радиаторной решёткой. Под капотом автомобиля установлен силовой агрегат, объем которого составляет 1,6 литра. Мотор способен генерировать 204 лошадиные силы. Силовой агрегат может работать вместе с механической шестиступенчатой механической коробкой передач или роботизированной семидиапазонной КПП с парным сцеплением.Транспортное средство наделили усилителем звучания выхлопа типа Electronic Sound Generator, а также режимом overboost, который краткосрочно увеличивает крутящий момент.