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Jaguar представил особые версии купе и родстера F-Type

Британским автопроизводителем Jaguar было решено отпраздновать свой семидесятилетний юбилей презентацией особой новой вариации спорткара Jaguar версии F-Type. Авто Chequered Flag Limited Edition будут предложены в кузовах купе, а также родстере.

Jaguar представил особые версии купе и родстера F-Type


Новая модель от стандартной версии отличается по внешнему облику. Новинка получила чёрный верх, обшитым кожей Windsor, спортивные сидения, красные ремни безопасности, декоративную накладку на центральную консоль, сделанную из матового темного алюминия. Спецверсия похвастается колесными 20-дюймовыми дисками. Также версия получила магнитолу Meridian, мультимедийную установку Touch Pro с десятидюймовым тачскрином, красные суппорты тормозов, обширные боковые юбки, 20-дюймовые колесные диски.

Новинка была разработана с применением платформы Jaguar F-Type в версии R-Dynamic. Специальный спорткар под капотом имеет двухлитровый 300-сильный турбодвигатель, а также трёхлитровую силовую установку на 340 и 380 лошадиных сил. Специальную версию в Россию Jaguar F-Type Chequered Flag Limited Edition планируют привезти в конце этого года.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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