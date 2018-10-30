Jaguar представил особые версии купе и родстера F-Type





Новая модель от стандартной версии отличается по внешнему облику. Новинка получила чёрный верх, обшитым кожей Windsor, спортивные сидения, красные ремни безопасности, декоративную накладку на центральную консоль, сделанную из матового темного алюминия. Спецверсия похвастается колесными 20-дюймовыми дисками. Также версия получила магнитолу Meridian, мультимедийную установку Touch Pro с десятидюймовым тачскрином, красные суппорты тормозов, обширные боковые юбки, 20-дюймовые колесные диски.Новинка была разработана с применением платформы Jaguar F-Type в версии R-Dynamic. Специальный спорткар под капотом имеет двухлитровый 300-сильный турбодвигатель, а также трёхлитровую силовую установку на 340 и 380 лошадиных сил. Специальную версию в Россию Jaguar F-Type Chequered Flag Limited Edition планируют привезти в конце этого года.