Павел Прилучный сделал необычное тату после болезни





Как оказалось, у Павла Прилучного были очень серьезные проблемы с сердцем, однако об этом актер предпочитал никому не рассказывать. В настоящее время артист чувствует себя намного лучше. Сейчас новый нательный рисунок имеет для кинозвезды особое значение, так как он находится в области сердца. По его словам, о том, что сделал тату, он никому не сказал. Даже его супруга - Агата Муцениеце, узнала об этом постфактум.Павел Прилучный подчеркнул, что у него был сложный период. Однако артист смог преодолеть серьезные проблемы с сердцем.