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Павел Прилучный сделал необычное тату после болезни

Павел Прилучный стал гостем телешоу «Вечерний Ургант». Актер рассказал ведущему, что недавно сделал новое необычное тату в виде кардиограммы.

Павел Прилучный сделал необычное тату после болезни


Как оказалось, у Павла Прилучного были очень серьезные проблемы с сердцем, однако об этом актер предпочитал никому не рассказывать. В настоящее время артист чувствует себя намного лучше. Сейчас новый нательный рисунок имеет для кинозвезды особое значение, так как он находится в области сердца. По его словам, о том, что сделал тату, он никому не сказал. Даже его супруга - Агата Муцениеце, узнала об этом постфактум.

Павел Прилучный сделал необычное тату после болезни


Павел Прилучный подчеркнул, что у него был сложный период. Однако артист смог преодолеть серьезные проблемы с сердцем.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:54

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