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Дима Билан начал подготовку к своему дню рождения

Дима Билан в соцсети Instagram сообщил поклонникам, что начал готовиться к празднованию своего дня рождения. Хоть до 37-летия певца есть еще несколько месяцев, он всерьез решил тщательно подготовиться к торжеству.

Дима Билан начал подготовку к своему дню рождения


Дима Билан рассказал, что он скрупулёзно занимается подборкой музыки, которая будет звучать на его вечеринке. Артист даже запустил в своем блоге обратный отсчёт времени. Теперь многие знают, что до именин популярного исполнителя песен осталось 58 дней.

Стоит напомнить, что недавно певец устроил себе каникулы в Азии. Дима Билан посетил несколько стран, о которых рассказывал фанатам в соцсети.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:00

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