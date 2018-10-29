Дима Билан начал подготовку к своему дню рождения
Дима Билан в соцсети Instagram сообщил поклонникам, что начал готовиться к празднованию своего дня рождения. Хоть до 37-летия певца есть еще несколько месяцев, он всерьез решил тщательно подготовиться к торжеству.
Дима Билан рассказал, что он скрупулёзно занимается подборкой музыки, которая будет звучать на его вечеринке. Артист даже запустил в своем блоге обратный отсчёт времени. Теперь многие знают, что до именин популярного исполнителя песен осталось 58 дней.
Стоит напомнить, что недавно певец устроил себе каникулы в Азии. Дима Билан посетил несколько стран, о которых рассказывал фанатам в соцсети.
Дима Билан рассказал, что он скрупулёзно занимается подборкой музыки, которая будет звучать на его вечеринке. Артист даже запустил в своем блоге обратный отсчёт времени. Теперь многие знают, что до именин популярного исполнителя песен осталось 58 дней.
Стоит напомнить, что недавно певец устроил себе каникулы в Азии. Дима Билан посетил несколько стран, о которых рассказывал фанатам в соцсети.