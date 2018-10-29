Дима Билан начал подготовку к своему дню рождения





Дима Билан рассказал, что он скрупулёзно занимается подборкой музыки, которая будет звучать на его вечеринке. Артист даже запустил в своем блоге обратный отсчёт времени. Теперь многие знают, что до именин популярного исполнителя песен осталось 58 дней.Стоит напомнить, что недавно певец устроил себе каникулы в Азии. Дима Билан посетил несколько стран, о которых рассказывал фанатам в соцсети.