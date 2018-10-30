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В Сети появилось официальное видео обновленного пикапа Mitsubishi L200

В преддверии премьеры в Таиланде в ноябре месяце в Сети появилось официальное видео обновленного пикапа Mitsubishi L200. Авто получило внешность в стиле современного внедорожника Pajero Sport.

В Сети появилось официальное видео обновленного пикапа Mitsubishi L200


Речь идет о версии под именем Triton. На рынке России автомобиль продаётся как L200. Передняя часть кузова авто несколько похожа на внедорожную версию автомобиля Pajero Sport последней генерации. Эксперты отмечают, что дизайн модели 2019 модельного года был кардинально изменён. В версии Mitsubishi L200/Triton установлена двухуровневая головная оптика. Задние фонари выполнили на матрицах LED. Они имеют оригинальный рисунок



Пока отсутствует информация о технических возможностях транспортного средства. В обновленной версии должны быть установлены прежние силовые агрегаты. Речь идёт о 2,4-литровом моторе на 181 лошадиную силу, а также бензиновом 2,4-литровом двигателе на 132 лошадки. Данные о расценке пикапа пока отсутствуют.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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