В Сети появилось официальное видео обновленного пикапа Mitsubishi L200





Речь идет о версии под именем Triton. На рынке России автомобиль продаётся как L200. Передняя часть кузова авто несколько похожа на внедорожную версию автомобиля Pajero Sport последней генерации. Эксперты отмечают, что дизайн модели 2019 модельного года был кардинально изменён. В версии Mitsubishi L200/Triton установлена двухуровневая головная оптика. Задние фонари выполнили на матрицах LED. Они имеют оригинальный рисунокПока отсутствует информация о технических возможностях транспортного средства. В обновленной версии должны быть установлены прежние силовые агрегаты. Речь идёт о 2,4-литровом моторе на 181 лошадиную силу, а также бензиновом 2,4-литровом двигателе на 132 лошадки. Данные о расценке пикапа пока отсутствуют.