Максим Матвеев сделал своими руками светильник из тыквы для Хэллоуина

Максим Матвеев хотел внести ощущения праздника Хэллоуин в свой дом. Артист решил для своих близких вырезать из тыквы «голову Джека». Кинозвезда продемонстрировал поклонникам, как выглядит его произведение искусства с подсветкой. Невзирая на отлив красного цвета, «мистер Звездун» получился очень милым и забавным. Сейчас «светильник» находится в комнате Андрея Матвеева. Пост знаменитости за сутки собрал свыше 8 тысяч одобрительных лайков.Стоит отметить, что в скором времени в актерской семье будет пополнение. Супруга Максима Матвеева – Елизавета Боярская, официально подтвердила информацию о своей беременности и даже показала в соцсети округлившийся живот.