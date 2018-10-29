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Максим Матвеев сделал своими руками светильник из тыквы для Хэллоуина

Популярный актер Максим Матвеев в своем Instagram-аккаунте обнародовал новое фото, посвященное Хэллоуину. Артист за два часа вырезал из тыквы «мистера Звездуна», который завтра будет запечен и съеден, а пока тематическое украшение забрал его сын себе в комнату в качестве ночника.

Максим Матвеев сделал своими руками светильник из тыквы для Хэллоуина


Максим Матвеев хотел внести ощущения праздника Хэллоуин в свой дом. Артист решил для своих близких вырезать из тыквы «голову Джека». Кинозвезда продемонстрировал поклонникам, как выглядит его произведение искусства с подсветкой. Невзирая на отлив красного цвета, «мистер Звездун» получился очень милым и забавным. Сейчас «светильник» находится в комнате Андрея Матвеева. Пост знаменитости за сутки собрал свыше 8 тысяч одобрительных лайков.

Стоит отметить, что в скором времени в актерской семье будет пополнение. Супруга Максима Матвеева – Елизавета Боярская, официально подтвердила информацию о своей беременности и даже показала в соцсети округлившийся живот.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00

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