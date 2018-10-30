Kia планирует в Россию привезти представительский седан Kia K900
Компания Kia в Россию планирует привезти представительский седан K900 второй генерации. Предшественник этого авто продавался в РФ под именем Quoris. В Южной Корее данное авто называется K9.
На территории России предложат полноприводные транспортные средства с бензиновыми атмосферными силовыми агрегатами. Речь идёт о шестицилиндровом 3,3-литровом двигателе на 248 лошадиных сил, а также пятилитровой «восьмерке» на 413 лошадиных сил. Обе силовые установки будут работать вместе с автоматической восьмиступенчатой КПП. Kia K900 оснащается интеллектуальной фоновой подсветкой салона, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным 12,3-дюймовым дисплеем, электронноуправляемыми амортизаторами, светодиодными фарами.
Российская премьера новинки запланирована на первое полугодие следующего года. Информация о комплектациях, а также расценках появятся ближе уже к началу продаж. Версию соберут в Калининграде на отечественном заводе «Автотор». Kia K900 станет конкурировать с Genesis G90.
На территории России предложат полноприводные транспортные средства с бензиновыми атмосферными силовыми агрегатами. Речь идёт о шестицилиндровом 3,3-литровом двигателе на 248 лошадиных сил, а также пятилитровой «восьмерке» на 413 лошадиных сил. Обе силовые установки будут работать вместе с автоматической восьмиступенчатой КПП. Kia K900 оснащается интеллектуальной фоновой подсветкой салона, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным 12,3-дюймовым дисплеем, электронноуправляемыми амортизаторами, светодиодными фарами.
Российская премьера новинки запланирована на первое полугодие следующего года. Информация о комплектациях, а также расценках появятся ближе уже к началу продаж. Версию соберут в Калининграде на отечественном заводе «Автотор». Kia K900 станет конкурировать с Genesis G90.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00