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Дизайнер Орели Фонтан создала эскизы для новой коллекции с помощью смартфона Samsung Galaxy Note 9

Дизайнер Орели Фонтан создала эскизы для новой своей коллекции с помощью смартфона версии Samsung Galaxy Note 9. Благодаря девайсу, а также электронному перу SPen она рисовала платья и пальто.
Дизайнер Орели Фонтан создала эскизы для новой коллекции с помощью смартфона Samsung Galaxy Note 9


В итоге рисунки перевоплощались в трёхмерные красивые модели пластиковых застёжек, для распечатывания их потом на 3D-принтере. По словам дизайнера, эскизы превращены были в чертежи, подходящие для объёмной печати за счёт приложения OnShape. В свою очередь оно все материалы напрямую отправляло на принтер Ultimaker с телефона. При этом полученные прототипы использовались для соединения выкроек из кожи финального изделия.

Дизайнер Орели Фонтан отметила, что устройство Galaxy Note 9 позволило в несколько раз ускорить создание прототипов. Стоит отметить, что Фонтан создала всю коллекцию за 6 недель. При этом на создание прототипов было затрачено 8 дней вместо 2 недель.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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