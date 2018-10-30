Дизайнер Орели Фонтан создала эскизы для новой коллекции с помощью смартфона Samsung Galaxy Note 9





В итоге рисунки перевоплощались в трёхмерные красивые модели пластиковых застёжек, для распечатывания их потом на 3D-принтере. По словам дизайнера, эскизы превращены были в чертежи, подходящие для объёмной печати за счёт приложения OnShape. В свою очередь оно все материалы напрямую отправляло на принтер Ultimaker с телефона. При этом полученные прототипы использовались для соединения выкроек из кожи финального изделия.Дизайнер Орели Фонтан отметила, что устройство Galaxy Note 9 позволило в несколько раз ускорить создание прототипов. Стоит отметить, что Фонтан создала всю коллекцию за 6 недель. При этом на создание прототипов было затрачено 8 дней вместо 2 недель.