Завравшуюся Элину Мазур разоблачили в студии "Пусть говорят"





В предыдущей программе Элина Мазур обвиняла Людмилу Жукову, являющуюся собственницей загородного дома, который она снимала, в шести убийствах. Экс-невестка женщины - Ирина Маер решила прийти в студию и рассказать правду о Мазур. По ее словам, ее бывшая свекровь приобрела загородный дом в 2002 году, после чего провела ремонтные работы. Однако через некоторое время случился пожар. Так как денег на его ремонт не было, Людмила Жукова выставила строение на продажу. После заключения договора купли-продажи, появился сосед Валерий Наумочкин, который предложил за дом больше денег. Людмила Жукова, невзирая на то, что предыдущий покупатель уже внес деньги в ячейку, из жадности берет средства у соседа и подписывает 2-й договор. Первый покупатель подал на женщину в суд. Пока шел процесс, Людмила Жукова сдавала дом в аренду. Последней наемщицей стала Элина Мазур. В ходе программы выяснилось, что есть и третья жертва перепродажи этого дома.У Элина Мазур спросили, почему она ранее заявляла, что в этом доме было найдено 6 трупов, а сейчас молчит на этот счет. На что она ответила, что говорила не о количестве, а об их наличии. Присутствующие отметили, что женщина совсем завралась. Юрист сообщила, что Элина Мазур и Валерий Наумочкин сфабриковали дело против Людмилы Жуковой. Якобы сосед не смог получить желаемое жилье, и теперь мстит ей.