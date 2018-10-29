Николай Басков заинтриговал поклонников сообщением о новом проекте в Instagram





Исполнитель не стал озвучивать дальнейшую информацию, но подписчики сразу предположили, что речь идет о новогодних съемках, в которых принимает участие их кумир. Также они сразу обратили внимание, что в сюжете Николай Басков отрастил челку и изменил свою прическу.Пользователи сетей позитивно отнеслись к такому преображению артиста, назвав его красавцем и крутой личностью. Многие фанаты считают, что этот образ знаменитости интересный, а сам он выглядит намного лучше, чем раньше.