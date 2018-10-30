В России ZTE Mobile Devices представила смартфон версии Blade A7 Vita





Среди особенностей новинки стоит выделить привлекательную цену, долгое время автономной работы, широкие возможности съемки, безрамочный дизайн. ZTE Blade A7 Vita «заточили» под просмотр, а также создание мультимедийного контента. Разрешение HD поддерживается 5,45-дюймовым экраном (2.5D). Он занимает 81,5 процента площади передней панели.Новинку оборудовали основной камерой на 13 МП, автофокусом, апертурой F/2.0 , шестью линзами. Фронтальной камерой поддерживается разрешение на 5 МП. ZTE Blade A7 Vita является производительным устройством, которое работает на базе четырёхъядерного процессора версии Qualcomm Snapdragon 425. Модель оснащается ОЗУ на 2 ГБ и ПЗУ на 16 ГБ.ZTE Blade A7 Vita с 31 октября текущего года поступит в региональной рознице в продажу. В свою очередь, рекомендованная розничная стоимость составляет – 8 990 рублей.