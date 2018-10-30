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В «Билайн» был трудоустроен робот по имени RobBee

В «Билайн» был трудоустроен робот по имени RobBee. Этот новый сотрудник компании будет осуществлять проверку и учет кассовых операций. Робот будет работать в Ярославле в Объединенном центре обслуживания компании «Билайн».

В «Билайн» был трудоустроен робот по имени RobBee


Необычный сотрудник был нанят в рамках реализации специальной программы роботизации рабочих процессов. Интеллектуальная система была привлечена вследствие высокой трудоемкости учета кассовых операций. Раньше данные обязанности выполняли больше ста сотрудников компании. Представители пресс-службы отмечают, что за счёт найма робота, объем работы, выполняемой в ОЦО, увеличился вдвое. При этом скорость выполнения операций без дополнительных трудозатрат повысилась на 30%. Задействованные автоматические системы позволяют сотрудникам больше времени уделять нестандартным ситуациям, вместо проведения рутинных операций.

RobBee осуществляет проверку поступления в банк инкассированных денежных средств. Он выявляет недостачи, ошибки, проверяет соответствие кассовых операций, информирует участников процесса про найденные расхождения, а также контролирует их устранение. Робота создали на платформе компании Blue Prism, являющейся поставщиков систем роботизации. Настройку, обучение, внедрение RobBee осуществляла команда экспертов центра современной роботизации ОЦО вместе с компанией EY.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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