В «Билайн» был трудоустроен робот по имени RobBee





Необычный сотрудник был нанят в рамках реализации специальной программы роботизации рабочих процессов. Интеллектуальная система была привлечена вследствие высокой трудоемкости учета кассовых операций. Раньше данные обязанности выполняли больше ста сотрудников компании. Представители пресс-службы отмечают, что за счёт найма робота, объем работы, выполняемой в ОЦО, увеличился вдвое. При этом скорость выполнения операций без дополнительных трудозатрат повысилась на 30%. Задействованные автоматические системы позволяют сотрудникам больше времени уделять нестандартным ситуациям, вместо проведения рутинных операций.RobBee осуществляет проверку поступления в банк инкассированных денежных средств. Он выявляет недостачи, ошибки, проверяет соответствие кассовых операций, информирует участников процесса про найденные расхождения, а также контролирует их устранение. Робота создали на платформе компании Blue Prism, являющейся поставщиков систем роботизации. Настройку, обучение, внедрение RobBee осуществляла команда экспертов центра современной роботизации ОЦО вместе с компанией EY.