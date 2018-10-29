Участница «Холостяка» Галина Чиблис записала рэп про Егора Крида
Галина Чиблис дошла до полуфинала в шоу «Холостяк», однако завоевать сердце Егора Крида не смогла. Девушка спела рэп о своих отношениях с главным холостяком 6-го сезона программы.
Галина Чиблис вместе со своими подругами Тати и Бензи записали рэп-композицию «12 роз», посвященную Егору Криду. Девушка выложила песню на платформе YouTube, которая за два дня собрала свыше 10 тысяч просмотров. Она заявила, что певец выбирал девушку детородным органом, а не сердцем. Галина Чиблис написала текст песни сразу после ухода из проекта и поэтому в нем присутствует много эмоций.
Интернет-пользователи негативно восприняли трек от Галины Чиблис. Они написали, что участница «Холостяка» хочет просто «хайпануть», но, по их мнению, уже слишком поздно.
Галина Чиблис вместе со своими подругами Тати и Бензи записали рэп-композицию «12 роз», посвященную Егору Криду. Девушка выложила песню на платформе YouTube, которая за два дня собрала свыше 10 тысяч просмотров. Она заявила, что певец выбирал девушку детородным органом, а не сердцем. Галина Чиблис написала текст песни сразу после ухода из проекта и поэтому в нем присутствует много эмоций.
Интернет-пользователи негативно восприняли трек от Галины Чиблис. Они написали, что участница «Холостяка» хочет просто «хайпануть», но, по их мнению, уже слишком поздно.