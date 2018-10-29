Звезда «Дома-2» Богдана Николенко экстренно госпитализирована в Москве





Девушка туда положили после того, как она пожаловалась на почки. Болезнь обострилась на почве беременности.Богдана сообщает, что её долго мучили сильные боли внизу живота. В результате она была вынуждена обратиться к врачам. Медики вынесли вердикт – дело в почечных проблемах, которые обострились на почве беременности.На данный момент Николенко находится под присмотром и принимает прописанные медицинские препараты. Правда, если в ближайшие сроки лечение не даст результата, то нужно будет прибегать к хирургическому вмешательству.Богдана – киевлянка, ей 22 года. На проекте находилась с 18 февраля по 18 июля этого года. В октябре она вышла замуж за другого участника «Дома-2» - Дмитрия Кварацхелия из Волгограда. Сейчас пара ждет первенца.Мы уже писали, что в больницу попала и действующая участница проекта Наталья Игрунова. Девушку избили на «Острове любви». Сейчас проходит разбирательство, кто же был оппонентом Натальи в той драке.