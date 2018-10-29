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Смартфон iPhone XR стал самым продаваемым в России

В России 26 октября начались продажи трёх новых iPhone, показанных 12 сентября в стенах театра им. Стива Джобса. Стоит отметить, что iPhone XR стал самым продаваемым в РФ, чего нельзя сказать о других флагманских версиях Apple.

Смартфон iPhone XR стал самым продаваемым в России


Продажи версии iPhone XR на 34% превосходят прочие флагманы компании, а именно iPhone Xs, а также iPhone Xs Max. Четверть покупателей продукции Apple купили iPhone XR черного оттенка на 128 ГБ. В данном случае вкусы покупателей версии iPhone XR распределились так: устройство с ПЗУ на 128 ГБ приобрели 57% покупателей, с ПЗУ на 64 ГБ купили 32%, с ПЗУ на 256 ГБ - 11%.

Самым большим спросом пользуется модели с черным корпусом - 37%. Смартфон с красным корпусом приобрели 24%, с белым – 13% клиентов. Популярнее всех оказалось устройство с ПЗУ на 128 ГБ - 50% покупателей.

В свою очередь 43% клиентов выбрали версию с ПЗУ на 64 ГБ, 9% - с ПЗУ на 256 ГБ. В России начальная стоимость iPhone XR составляет 64990 рублей. Средняя стоимость приобретённого iPhone XR составляет примерно 67501 рублей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:23

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