Смартфон iPhone XR стал самым продаваемым в России





Продажи версии iPhone XR на 34% превосходят прочие флагманы компании, а именно iPhone Xs, а также iPhone Xs Max. Четверть покупателей продукции Apple купили iPhone XR черного оттенка на 128 ГБ. В данном случае вкусы покупателей версии iPhone XR распределились так: устройство с ПЗУ на 128 ГБ приобрели 57% покупателей, с ПЗУ на 64 ГБ купили 32%, с ПЗУ на 256 ГБ - 11%.Самым большим спросом пользуется модели с черным корпусом - 37%. Смартфон с красным корпусом приобрели 24%, с белым – 13% клиентов. Популярнее всех оказалось устройство с ПЗУ на 128 ГБ - 50% покупателей.В свою очередь 43% клиентов выбрали версию с ПЗУ на 64 ГБ, 9% - с ПЗУ на 256 ГБ. В России начальная стоимость iPhone XR составляет 64990 рублей. Средняя стоимость приобретённого iPhone XR составляет примерно 67501 рублей.