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Дима Билан задумался о творчестве в туалетной комнате

Певец Дима Билан в своем микроблоге Instagram опубликовал странную фотографию. На данном снимке артист запечатлен в туалетной комнате, сопроводив его размышлениями по поводу творчества.

Дима Билан задумался о творчестве в туалетной комнате


Дима Билан в посте написал, что искренне восхищается Джеймсом Брауном, Стивеном Тайлером, Миком Джаггером. По его словам, они обладают энергией, которую передают своей музыке. Публикация в течение семнадцати часов собрала свыше 27 тысяч отметок «Мне нравится» и более 700 комментариев. Многих фолловеров вдохновили рассуждения артиста. Они отметили, что его энергия тоже заряжает и вдохновляет многих людей, поблагодарив артиста за глубокие посты.

Ранее Дима Билан выложил откровенное фото из спальни, которым порадовал своих поклонниц. В кадре артист позирует перед объективом камеры с голым торсом. Подписчицы одарили певца восторженными комментариями.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:13

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