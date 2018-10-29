Дима Билан задумался о творчестве в туалетной комнате

Дима Билан в посте написал, что искренне восхищается Джеймсом Брауном, Стивеном Тайлером, Миком Джаггером. По его словам, они обладают энергией, которую передают своей музыке. Публикация в течение семнадцати часов собрала свыше 27 тысяч отметок «Мне нравится» и более 700 комментариев. Многих фолловеров вдохновили рассуждения артиста. Они отметили, что его энергия тоже заряжает и вдохновляет многих людей, поблагодарив артиста за глубокие посты.Ранее Дима Билан выложил откровенное фото из спальни, которым порадовал своих поклонниц. В кадре артист позирует перед объективом камеры с голым торсом. Подписчицы одарили певца восторженными комментариями.