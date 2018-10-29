В Иркутской области женщина-водитель в ДТП получила перелом грудной клетки





По имеющимся данным, в Иркутской области в частном секторе города Киренск произошло лобовое столкновение между минивэном Toyota Corolla Spacio и автобусом производства ПАЗ. В результате удара легковой автомобиль был серьёзно повреждён, а женщина, сидящая за рулём транспортного средства, получила перелом грудной клетки и была доставлена в госпиталь. По свидетельствам, в японской машине сработала подушка безопасности, но уберечь водителя от травм она не смогла.В настоящий момент сотрудники ГИБДД уже провели осмотр места происшествия, но для установления причин аварии и его виновника потребуется время. О состоянии здоровья пострадавшей пока дополнительных сведений нет.