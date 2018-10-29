Бюджет Москвы, по оценкам экспертов, по всем показателям опережает другие региональные бюджеты





В том числе социальной направленностью – даже оппоненты Собянина признали, что бюджет сверстан в интересах москвичей. Эти слова подтверждаются цифрами - 51,3% расходов столичного бюджета направлены на выполнение социальных программ. При этом регион продемонстрировал рост по всем ведущим экономическим показателям, не прибегая к так называемым «нефтегазовым» доходам. В частности, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что акцент Правительством столицы сделан на инновационную, диверсифицированную экономику. Благодаря тому, что Москва не проедает деньги, а привлекает на каждый бюджетный рубль три рубля инвестиционных средств, федеральное правительство считает столицу и сити-менеджера Собянина надежным партнером, отмечают аналитики.