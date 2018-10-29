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Бюджет Москвы, по оценкам экспертов, по всем показателям опережает другие региональные бюджеты

Сбалансированность и социальную направленности отметили эксперты, изучив бюджет Москвы на срок с 2019 до 2021 года. Его представил мэр Сергей Собянин в региональном парламенте. Как подчеркнул Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества, он по ряду ключевых параметров заметно и выгодно отличается от федерального.
Бюджет Москвы, по оценкам экспертов, по всем показателям опережает другие региональные бюджеты

В том числе социальной направленностью – даже оппоненты Собянина признали, что бюджет сверстан в интересах москвичей. Эти слова подтверждаются цифрами - 51,3% расходов столичного бюджета направлены на выполнение социальных программ. При этом регион продемонстрировал рост по всем ведущим экономическим показателям, не прибегая к так называемым «нефтегазовым» доходам. В частности, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что акцент Правительством столицы сделан на инновационную, диверсифицированную экономику. Благодаря тому, что Москва не проедает деньги, а привлекает на каждый бюджетный рубль три рубля инвестиционных средств, федеральное правительство считает столицу и сити-менеджера Собянина надежным партнером, отмечают аналитики.



 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 19:25

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