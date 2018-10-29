АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Агата Муцениеце и Павел Прилучный продают загородный дом в Подмосковье

Агата Муцениеце и Павел Прилучный переезжают в новый роскошный особняк, а свой прежний загородный дом в Подмосковье супруги продают. Переезд, скорей всего, связан с тем, что актеры задумываются о новом пополнении в их семье.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный продают загородный дом в Подмосковье


Накануне Агата Муцениеце в соцсети Instagram опубликовала пост, в котором сообщила о продаже дома, а также описала преимущества жилья. Артистка сообщила, что дом строился под руководством супруга, и поэтому все выполнено качественно. По словам кинозвезды, недвижимость идеально подойдет семье, в которой есть дети.

Стоимость особняка составляет около 25 миллионов рублей. Пара утверждает, что просят за него меньшую сумму денег, чем было вложено. Новый двухэтажный особняк со всеми удобствами с площадью 250 кв.м. является не такими уж дорогим.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Завравшуюся Элину Мазур разоблачили в студии
Николай Басков заинтриговал поклонников
Участница «Холостяка» Галина Чиблис записала рэп
Смартфон iPhone XR стал самым продаваемым в России
Дима Билан задумался о творчестве в туалетной
Звезда «Дома-2» Богдана Николенко экстренно
Агата Муцениеце и Павел Прилучный продают
В России невозможно предотвратить увеличение цен
У Аниты Цой после операции еще болят швы
В Иркутской области женщина-водитель в ДТП
Бюджет Москвы, по оценкам экспертов, по всем
Родственники убитого политика Дениса Вороненкова
В автокатастрофе погиб поэт Владимир Бородин
Поклонники Екатерины Варнавы волнуются из-за ее
«Теперь все будет по-другому»: Александра Черно и
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин победили рак,
Ученые: Астронавты отправятся на Марс в
У беременной Алены Савкиной врачи констатировали
Эксперт: Госдепартамент США для «продвижения
Серей Зверев должен государству более 110 тысяч
Певица Азиза из-за перелома ноги дает концерты в
Денис Лебедев записал для Ольги Бузовой
Microsoft выпустит геймпад для смартфонов
Полина Гагарина сменила имидж и спела на станции
Audi в России начала приём заказов на
Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов получил
Lifan X50 стал бестселлером на российском
В Сеть попало фото Дениса Лебедева с таинственной
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская закрыли Неделю
В Петербурге началось серийное производство
Просмотреть все новости