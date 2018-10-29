Агата Муцениеце и Павел Прилучный продают загородный дом в Подмосковье

Накануне Агата Муцениеце в соцсети Instagram опубликовала пост, в котором сообщила о продаже дома, а также описала преимущества жилья. Артистка сообщила, что дом строился под руководством супруга, и поэтому все выполнено качественно. По словам кинозвезды, недвижимость идеально подойдет семье, в которой есть дети.Стоимость особняка составляет около 25 миллионов рублей. Пара утверждает, что просят за него меньшую сумму денег, чем было вложено. Новый двухэтажный особняк со всеми удобствами с площадью 250 кв.м. является не такими уж дорогим.