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Родственники убитого политика Дениса Вороненкова согласились закрыть дело

Родственники политика Дениса Вороненкова, которого застрелили в Киеве весной прошлого года, согласились закрыть дело. Речь идёт о сыне, вдове и матери бывшего депутата Госдумы России.

Родственники убитого политика Дениса Вороненкова согласились закрыть дело


Николай - сын Дениса Вороненкова, раньше имел противоположное мнение по отношению к такому решению. Но в ходе заседания в московском Тушинском суде выяснилось, что он вместе с другими родственниками погибшего согласился на прекращение дела. Такое же ходатайство было поддержано гособвинителем Саидой Устаевой. Против данного решения выступил Отари Кобахидзе – российский предприниматель, проходящий потерпевшим по данному делу. По его заявлению, политик не убит. Вследствие этого его нужно найти и представить к суду. Стоит отметить, что расследование начали, когда Вороненков был жив. Оно также продолжалось после гибели политика, так как родственники политического деятеля планировали посмертно доказать его невиновность.

Экс-депутат был обвинён в афере с так называемым рейдерским захватом столичного здания. Рыночная стоимость его из-за этого упала в разы. Так цена с 127 000 000 рублей снизилась до 20 000 000 рублей. В СКР считают, что Денис Вороненков является «спонсором» мошеннической схемы, занимаясь её финансированием, давая указания, а также лично контролируя процесс реализации. Чиновник с супругой Марией Максаковой позже покинул пределы России, а также получил украинское гражданство. Всё это он объяснил политическими мотивами, однако следствие предполагало эмиграцию вследствие страха перед уголовной ответственностью.



 
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Общество / Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:24

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