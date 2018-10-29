Родственники убитого политика Дениса Вороненкова согласились закрыть дело





Николай - сын Дениса Вороненкова, раньше имел противоположное мнение по отношению к такому решению. Но в ходе заседания в московском Тушинском суде выяснилось, что он вместе с другими родственниками погибшего согласился на прекращение дела. Такое же ходатайство было поддержано гособвинителем Саидой Устаевой. Против данного решения выступил Отари Кобахидзе – российский предприниматель, проходящий потерпевшим по данному делу. По его заявлению, политик не убит. Вследствие этого его нужно найти и представить к суду. Стоит отметить, что расследование начали, когда Вороненков был жив. Оно также продолжалось после гибели политика, так как родственники политического деятеля планировали посмертно доказать его невиновность.Экс-депутат был обвинён в афере с так называемым рейдерским захватом столичного здания. Рыночная стоимость его из-за этого упала в разы. Так цена с 127 000 000 рублей снизилась до 20 000 000 рублей. В СКР считают, что Денис Вороненков является «спонсором» мошеннической схемы, занимаясь её финансированием, давая указания, а также лично контролируя процесс реализации. Чиновник с супругой Марией Максаковой позже покинул пределы России, а также получил украинское гражданство. Всё это он объяснил политическими мотивами, однако следствие предполагало эмиграцию вследствие страха перед уголовной ответственностью.