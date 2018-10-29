В автокатастрофе погиб поэт Владимир Бородин

Сегодня ночью в Подмосковье (Солнечногорский район) произошла авария: фура «влетела» в «легковушку» на большой скорости. В легковом автомобиле находился автор известных песен Кристины Орбакайте, Григория Лепса и Алексея Глызина Владимир Бородин, его сын и невестка.Так и не придя в сознание из-за многочисленных травм рано утром Бородин скончался в реанимации. Сын музыканта и его жена сейчас в больнице с многочисленными травмами, их состояние тяжелое. Где и когда состоится прощание с Владимиром Бородиным, не уточняется, однако известно, что хоронить его намерены на кладбище под Домодедово.