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«Теперь все будет по-другому»: Александра Черно и Иосиф Оганесян сходили на УЗИ

Еще несколько недель назад в паре Александры Черно и Иосифа Оганесяна не утихали скандалы. Девушка заявила, что хочет завести на телепроекте «Дом-2» детей и требовала у возлюбленного, чтобы они приступили к зачатию немедленно.

Однако молодой человек не разделял желание своей избранницы, поскольку придерживался мнения, что потомством необходимо обзаводиться лишь тогда, когда за плечами уже есть успешная карьера, собственное жилье и другие материальные блага, а пока у них ничего из этого нет, даже официального брака.

«Теперь все будет по-другому»: Александра Черно и Иосиф Оганесян сходили на УЗИ

В конечном итоге все закончилось тем, что Иосиф уступил даме сердца и отправился с ней в ЗАГС, где они подали заявление, узнав, что их свадьба состоится 29 декабря.

Саша заявила, что они наконец нашли компромисс и приступят к зачатию ребенка сразу после того, как станут мужем и женой. А пока ребята будут готовиться к торжеству и заниматься своим здоровьем, дабы их будущее чадо появилось на свет без каких-либо осложнений.

«Теперь все будет по-другому»: Александра Черно и Иосиф Оганесян сходили на УЗИ

В частности, Оганесян и Черно собрались избавиться от вредных привычек, пройти полное обследование в больнице, а также похудеть.

Стоит отметить, что зрители реалити-шоу не стали серьезно относиться к тому, что участники решили пожениться и родить малыша, однако на днях молодой человек по-настоящему шокировал их, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram снимок с УЗИ возлюбленной, и намекнув, что она уже находится в интересном положении.

«Теперь все будет по-другому»: Александра Черно и Иосиф Оганесян сходили на УЗИ

Более того, Иосиф пообещал, что теперь у них с Сашей все будет по-другому, не подозревая, что это привлечет внимание не только пользователей Сети, но и редакторов телестройки. Теперь ребят ждет разбор в одном из будущих эфиров шоу «Бородина против Бузовой», в котором ведущие будут обсуждать лишний вес Черно, а также проблемы, которые он может вызвать при вынашивании ребенка и родах.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:13

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