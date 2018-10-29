«Теперь все будет по-другому»: Александра Черно и Иосиф Оганесян сходили на УЗИ





Однако молодой человек не разделял желание своей избранницы, поскольку придерживался мнения, что потомством необходимо обзаводиться лишь тогда, когда за плечами уже есть успешная карьера, собственное жилье и другие материальные блага, а пока у них ничего из этого нет, даже официального брака.В конечном итоге все закончилось тем, что Иосиф уступил даме сердца и отправился с ней в ЗАГС, где они подали заявление, узнав, что их свадьба состоится 29 декабря.Саша заявила, что они наконец нашли компромисс и приступят к зачатию ребенка сразу после того, как станут мужем и женой. А пока ребята будут готовиться к торжеству и заниматься своим здоровьем, дабы их будущее чадо появилось на свет без каких-либо осложнений.В частности, Оганесян и Черно собрались избавиться от вредных привычек, пройти полное обследование в больнице, а также похудеть.Стоит отметить, что зрители реалити-шоу не стали серьезно относиться к тому, что участники решили пожениться и родить малыша, однако на днях молодой человек по-настоящему шокировал их, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram снимок с УЗИ возлюбленной, и намекнув, что она уже находится в интересном положении.Более того, Иосиф пообещал, что теперь у них с Сашей все будет по-другому, не подозревая, что это привлечет внимание не только пользователей Сети, но и редакторов телестройки. Теперь ребят ждет разбор в одном из будущих эфиров шоу «Бородина против Бузовой», в котором ведущие будут обсуждать лишний вес Черно, а также проблемы, которые он может вызвать при вынашивании ребенка и родах.