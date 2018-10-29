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В России невозможно предотвратить увеличение цен на АЗС

Власти России ищут способы предотвращения резкого скачка стоимости топлива. При этом эксперты отмечают, что невозможно предотвратить увеличение цен на АЗС.

В России невозможно предотвратить увеличение цен на АЗС


Действия владельцев автозаправочных станций можно понять. Цены поставщиков с начала года увеличились на 25 процентов. А вот на заправках стоимость горючего изменилась незначительно. Правительством для сдерживания цен был предложен новый механизм. Речь идёт о лицензировании экспорта (его ограничении). По мнению властей это может «волков насытить, а также овец сохранить». Дело в том, что одним из драйверов увеличения расценок на нефтепродукты выступает ценовой диспаритет между стоимостью их на внутреннем, а также внешнем рынке.

Данные «ножницы» делают, в коммерческом плане» бессмысленной продажу нефтепродуктов в РФ. Заставить нефтекомпании продавать свой продукт отечественным покупателям можно именно административными методами. К примеру, велась речь о том, чтоб обязать нефтедобывающие компании поставлять на внутренние современные рынки не меньше 17,5 процентов от объема переработки. Стоит отметить, что некоторые компании за рубеж гонят до 90% топлива.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:45

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