В России невозможно предотвратить увеличение цен на АЗС





Действия владельцев автозаправочных станций можно понять. Цены поставщиков с начала года увеличились на 25 процентов. А вот на заправках стоимость горючего изменилась незначительно. Правительством для сдерживания цен был предложен новый механизм. Речь идёт о лицензировании экспорта (его ограничении). По мнению властей это может «волков насытить, а также овец сохранить». Дело в том, что одним из драйверов увеличения расценок на нефтепродукты выступает ценовой диспаритет между стоимостью их на внутреннем, а также внешнем рынке.Данные «ножницы» делают, в коммерческом плане» бессмысленной продажу нефтепродуктов в РФ. Заставить нефтекомпании продавать свой продукт отечественным покупателям можно именно административными методами. К примеру, велась речь о том, чтоб обязать нефтедобывающие компании поставлять на внутренние современные рынки не меньше 17,5 процентов от объема переработки. Стоит отметить, что некоторые компании за рубеж гонят до 90% топлива.