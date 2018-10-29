В России невозможно предотвратить увеличение цен на АЗС
Власти России ищут способы предотвращения резкого скачка стоимости топлива. При этом эксперты отмечают, что невозможно предотвратить увеличение цен на АЗС.
Действия владельцев автозаправочных станций можно понять. Цены поставщиков с начала года увеличились на 25 процентов. А вот на заправках стоимость горючего изменилась незначительно. Правительством для сдерживания цен был предложен новый механизм. Речь идёт о лицензировании экспорта (его ограничении). По мнению властей это может «волков насытить, а также овец сохранить». Дело в том, что одним из драйверов увеличения расценок на нефтепродукты выступает ценовой диспаритет между стоимостью их на внутреннем, а также внешнем рынке.
Данные «ножницы» делают, в коммерческом плане» бессмысленной продажу нефтепродуктов в РФ. Заставить нефтекомпании продавать свой продукт отечественным покупателям можно именно административными методами. К примеру, велась речь о том, чтоб обязать нефтедобывающие компании поставлять на внутренние современные рынки не меньше 17,5 процентов от объема переработки. Стоит отметить, что некоторые компании за рубеж гонят до 90% топлива.
Действия владельцев автозаправочных станций можно понять. Цены поставщиков с начала года увеличились на 25 процентов. А вот на заправках стоимость горючего изменилась незначительно. Правительством для сдерживания цен был предложен новый механизм. Речь идёт о лицензировании экспорта (его ограничении). По мнению властей это может «волков насытить, а также овец сохранить». Дело в том, что одним из драйверов увеличения расценок на нефтепродукты выступает ценовой диспаритет между стоимостью их на внутреннем, а также внешнем рынке.
Данные «ножницы» делают, в коммерческом плане» бессмысленной продажу нефтепродуктов в РФ. Заставить нефтекомпании продавать свой продукт отечественным покупателям можно именно административными методами. К примеру, велась речь о том, чтоб обязать нефтедобывающие компании поставлять на внутренние современные рынки не меньше 17,5 процентов от объема переработки. Стоит отметить, что некоторые компании за рубеж гонят до 90% топлива.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:45