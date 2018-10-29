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У Аниты Цой после операции еще болят швы

Аните Цой на прошлой неделе сделали операцию по удалению желчного пузыря. Артистка призналась журналистам, что выписываться из медицинского учреждения пока не будет, так как у нее еще болят швы.
У Аниты Цой после операции еще болят швы


Неделю назад Анита Цой отменила ближайшие выступления, потому что была госпитализирована в столичную клинику. 47-летнюю исполнительницу песен прооперировали. При этом у неё удалили желчный пузырь. Вскоре звезда рассказала поклонникам, что чувствует себя немного лучше. Сегодня в соцсети Instagram певица опубликовала снимок из больничной палаты. На фото знаменитость, сидя на койке, играет на гитаре.

В посте Анита Цой отметила, что ее уже в скором времени выпишут. Она также поблагодарила своих фанатов, которые постоянно ее забрасывали цветами и подарками. Артистке до конца реабилитации придется придерживаться строжайшей диеты. Подписчики морально поддерживают свою любимицу, желая ей скорейшего выздоровления, а также новых творческих успехов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:30

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