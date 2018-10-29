У Аниты Цой после операции еще болят швы

Неделю назад Анита Цой отменила ближайшие выступления, потому что была госпитализирована в столичную клинику. 47-летнюю исполнительницу песен прооперировали. При этом у неё удалили желчный пузырь. Вскоре звезда рассказала поклонникам, что чувствует себя немного лучше. Сегодня в соцсети Instagram певица опубликовала снимок из больничной палаты. На фото знаменитость, сидя на койке, играет на гитаре.В посте Анита Цой отметила, что ее уже в скором времени выпишут. Она также поблагодарила своих фанатов, которые постоянно ее забрасывали цветами и подарками. Артистке до конца реабилитации придется придерживаться строжайшей диеты. Подписчики морально поддерживают свою любимицу, желая ей скорейшего выздоровления, а также новых творческих успехов.