У беременной Алены Савкиной врачи констатировали отклонение от нормы в весе

«На данный момент я набрала 8-9 килограммов. Жор нападает, но не всегда. Растяжек пока нет, но я стала очень эмоциональной (думаю, вы это заметили). Тянет больше на солёное, чем на сладкое», - призналась беременная участница.

«Моя семья — моё богатство. Считаю, что в мире нет людей дороже, чем твоя семья. Никто и ничто не останется с вами навсегда, только ваша семья. Моя мама, которая дала мне в жизни всё то, что я сейчас имею, мой будущий сын, моя сестра, племянница — это вся моя жизнь», - недавно написала участница в своем Instagram.





По словам девушки, токсикоз ее мучал первые три месяца, сейчас же начались совсем другие проблемы: начала болеть спина из-за чего приходится все время носить бандаж, также появилась бессонница.Кроме того, Алена сообщила, что на последнем визите у врача у нее зафиксировали небольшое отклонение от нормы: при ее росте и возрасте на 26-й недели максимум, который она должна была набрать составляет 8 килограммов, а у нее немного больше.Напомним, что сейчас Савкина принимает участие в конкурсе «Человек года» также, как и отец ее будущего ребенка Илья Яббаров. Какое-то время он находился на Острове любви и никак не мешал девушке носить ребенка, однако сейчас он прилетел на Поляну, а потому у нее часто происходят нервные срывы.Впрочем, несмотря на все это, Алене есть на кого положиться. Рядом с ней находится родная мать и старшая сестра, которые стараются во всем ее поддерживать.