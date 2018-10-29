Поклонники Екатерины Варнавы волнуются из-за ее худобы
Известная российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава опубликовала в своем блоге Instagram снимок в черно-белом цвете. Поклонники артистки посоветовали ей набрать пару килограмм из-за сильной худобы.
Екатерина Варнава опубликовала очередной снимок «selfie» в своем аккаунте Instagram. Под постом она написал, что черно-белое воскресенье ее любимое.
Читатели ее микроблога отметили, что звезда «Comedy Woman» слишком худая и ее вид назвали «болезненным». Однако нашлись и те, кому внешний вид Екатерина Варнавы очень нравится, они сделали ей комплимент и посоветовали не обращать внимания на завистников ее красоты.
Екатерина Варнава опубликовала очередной снимок «selfie» в своем аккаунте Instagram. Под постом она написал, что черно-белое воскресенье ее любимое.
Читатели ее микроблога отметили, что звезда «Comedy Woman» слишком худая и ее вид назвали «болезненным». Однако нашлись и те, кому внешний вид Екатерина Варнавы очень нравится, они сделали ей комплимент и посоветовали не обращать внимания на завистников ее красоты.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:15