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Поклонники Екатерины Варнавы волнуются из-за ее худобы

Известная российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава опубликовала в своем блоге Instagram снимок в черно-белом цвете. Поклонники артистки посоветовали ей набрать пару килограмм из-за сильной худобы.
Поклонники Екатерины Варнавы волнуются из-за ее худобы

Екатерина Варнава опубликовала очередной снимок «selfie» в своем аккаунте Instagram. Под постом она написал, что черно-белое воскресенье ее любимое.

Читатели ее микроблога отметили, что звезда «Comedy Woman» слишком худая и ее вид назвали «болезненным». Однако нашлись и те, кому внешний вид Екатерина Варнавы очень нравится, они сделали ей комплимент и посоветовали не обращать внимания на завистников ее красоты.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:15

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