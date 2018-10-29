Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин победили рак, держась за руки





В августе этого года у Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина обнаружили рак кожи. Страшная новость прозвучала для обоих, как приговор, однако сломать их не смогла. Супруги после курсов облучения, отправились в путешествие во Флоренцию. Именно там 25 октября пара отметила день рождения Натальи Сенчуковой. По словам певца, на отдых они поехали по его инициативе, где замечательно провели время и сейчас с новыми силами приступают к работе.Стоит отметить, что супруги скоро отметят жемчужную свадьбу, так как вместе уже около 30 лет. Они познакомились на одном из концертов в 1990 году. Тогда 19-летняя Наталья Сенчукова танцевала в балете у одного диско-исполнителя. С тех пор пара не разлучается.