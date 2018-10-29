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Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин победили рак, держась за руки

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин дали большое интервью. Звездные супруги рассказали, как победили онкологию, держась за руки.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин победили рак, держась за руки


В августе этого года у Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина обнаружили рак кожи. Страшная новость прозвучала для обоих, как приговор, однако сломать их не смогла. Супруги после курсов облучения, отправились в путешествие во Флоренцию. Именно там 25 октября пара отметила день рождения Натальи Сенчуковой. По словам певца, на отдых они поехали по его инициативе, где замечательно провели время и сейчас с новыми силами приступают к работе.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин победили рак, держась за руки


Стоит отметить, что супруги скоро отметят жемчужную свадьбу, так как вместе уже около 30 лет. Они познакомились на одном из концертов в 1990 году. Тогда 19-летняя Наталья Сенчукова танцевала в балете у одного диско-исполнителя. С тех пор пара не разлучается.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00

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