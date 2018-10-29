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Ученые: Астронавты отправятся на Марс в состоянии глубокой заморозки

Американский ученый Мэтью Риган в одном из своих интервью сообщил, что на Марс астронавты могут быть отправлены в состоянии глубокой заморозки. Подобный метод может спасти жизнь людям на Земле.
Ученые: Астронавты отправятся на Марс в состоянии глубокой заморозки


Сотрудник Висконсинского университета Мэтью Риган рассказал, что в скором будущем способ заморозки астронавтов может быть реальным. Их будут погружать в искусственный сон и отправлять на Красную планету. Подобный метод способен замедлить обмен веществ, и как следствие, у астронавтов будет снижен аппетит и уровень жажды.

Также ученый уверен, что данная методика может быть полезна в медицине на Земле, когда человеку нужна серьезная помощь. Что касается космонавтов, то «заморозка» может защитить их организм от излучения, идущего из космического пространства.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:53

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