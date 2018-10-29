Ученые: Астронавты отправятся на Марс в состоянии глубокой заморозки





Сотрудник Висконсинского университета Мэтью Риган рассказал, что в скором будущем способ заморозки астронавтов может быть реальным. Их будут погружать в искусственный сон и отправлять на Красную планету. Подобный метод способен замедлить обмен веществ, и как следствие, у астронавтов будет снижен аппетит и уровень жажды.Также ученый уверен, что данная методика может быть полезна в медицине на Земле, когда человеку нужна серьезная помощь. Что касается космонавтов, то «заморозка» может защитить их организм от излучения, идущего из космического пространства.