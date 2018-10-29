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Денис Лебедев записал для Ольги Бузовой видеообращение и поздравил с первым снегом

Всем известно, что роман между победителем шоу «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым и Ольгой Бузовой был скоротечным.

Но сыровар из Суздаля не оставляет надежд вернуть певицу всеми возможными способами.

Денис Лебедев записал для Ольги Бузовой видеообращение и поздравил с первым снегом

После появления информации о прошлой жизни финалиста проекта «Замуж за Бузову», Ольга Бузова не скрывала разочарования, и с тяжелым сердцем разорвала отношения. Пояснив своим поклонникам, что не желает строить отношения с человеком, для которого нормой считаются измены, употребление наркотиков и побои бывшей жены.

В поддержку сестры высказалась и Анна Бузова, но Денис не оставляет попыток наладить отношения с Ольгой. Каждый день Лебедев постит милые фото с Бузовой, ставя отметку на самой девушке и подписывая записи цитатами о любви и светлом будущем.

Денис Лебедев записал для Ольги Бузовой видеообращение и поздравил с первым снегом

Не обошел вниманием сыровар и первый выпавший снег в столице. Воодушевленный снегом Лебедев оставил послание для Ольги в своем Instagram аккаунте. В этой записи он поздравил Олю с первым снегом, выставив это, как чудо природы, и в очередной раз напомнил о своих сильных чувствах.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:22

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