Денис Лебедев записал для Ольги Бузовой видеообращение и поздравил с первым снегом





Но сыровар из Суздаля не оставляет надежд вернуть певицу всеми возможными способами.После появления информации о прошлой жизни финалиста проекта «Замуж за Бузову», Ольга Бузова не скрывала разочарования, и с тяжелым сердцем разорвала отношения. Пояснив своим поклонникам, что не желает строить отношения с человеком, для которого нормой считаются измены, употребление наркотиков и побои бывшей жены.В поддержку сестры высказалась и Анна Бузова, но Денис не оставляет попыток наладить отношения с Ольгой. Каждый день Лебедев постит милые фото с Бузовой, ставя отметку на самой девушке и подписывая записи цитатами о любви и светлом будущем.Не обошел вниманием сыровар и первый выпавший снег в столице. Воодушевленный снегом Лебедев оставил послание для Ольги в своем Instagram аккаунте. В этой записи он поздравил Олю с первым снегом, выставив это, как чудо природы, и в очередной раз напомнил о своих сильных чувствах.