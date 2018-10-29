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Эксперт: Госдепартамент США для «продвижения демократии» в России тратит $20 000 000

Госдепартамент США в год тратит не меньше 20 000 000 долларов для «продвижения демократии» в РФ. Об этом заявил глава МИД России.

Эксперт: Госдепартамент США для «продвижения демократии» в России тратит $20 000 000


Сергей Лавров заметил, что Госдепу «приказали» тратить на эти цели большие средства. Деньги идут также для финансирования работающих в России некоммерческих организаций. По его словам, американских дипломатов можно часто заметить на различных оппозиционных мероприятиях, где они иногда выступают с лозунгами, касающимися смены режима. Средства выделяют согласно закону «О поддержке Украины», который приняли в США в 2015 году. Лавров отметил, что дипведомство РФ проверяет все организации, которые получили финансирование в рамках данного документа. Первый зампредседателя комиссии, занимающейся развитием информационного сообщества Александр Малькевич в интервью «ПолитЭксперту» сообщил, что в данном случае была затронута только «верхушка айсберга». Он считает, что по всей видимости речь может идти о более крупных суммах. По его словам все, о чем говорил Лавров, действительно происходит.

По словам Малькевича в США были приняты определённые поправки, в которых предлагалось на кибервойну с Россией максимально повысить бюджеты. Тоже самое касается «киберзащиты» от РФ и защиты стран Восточной Европы от влияния России. На борьбу с дезинформацией предлагалось потратить $250 млн. Стоит также помнить о многочисленных СМИ, вещающих в РФ. Ряд журналистов уезжают на длительные стажировки на Запад. По возвращении на родину они получают крупные гранты для создания «независимых расследовательских» проектов. Имеются всевозможные заказные «эксперты», «тролли» в соцсетях, которые работают из Украины, Европы, США. На это затрачивается не менее 100 000 000 долларов в год.



 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:46

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