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Серей Зверев должен государству более 110 тысяч рублей

В очередной раз Сергей Зверев оказался в центре скандала. В размещенном сообщении на сайте судебных приставов указано то, что известный стилист задолжал по налогам и ЖКХ свыше 110 тысяч рублей.

Серей Зверев должен государству более 110 тысяч рублей


Дата рождения и имя совпадают с данными Сергея Зверева. Однако помощница артиста утверждает, что указанные суммы к стилисту не имеют отношения, а обозначенное авто марки Porsche, за которое знаменитость якобы не оплачивает налог, ему не принадлежит. Автомобиль был продан еще шесть лет назад.

Серей Зверев должен государству более 110 тысяч рублей


По словам помощницы, указанные долги певца образовались скорей всего по ошибке, так как он их ранее погасил. Она также подчеркнула, что неоднократно ездила в ГАИ и налоговую, где выяснялось, что налог начисляется неправомерно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:33

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