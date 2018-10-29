Серей Зверев должен государству более 110 тысяч рублей





Дата рождения и имя совпадают с данными Сергея Зверева. Однако помощница артиста утверждает, что указанные суммы к стилисту не имеют отношения, а обозначенное авто марки Porsche, за которое знаменитость якобы не оплачивает налог, ему не принадлежит. Автомобиль был продан еще шесть лет назад.По словам помощницы, указанные долги певца образовались скорей всего по ошибке, так как он их ранее погасил. Она также подчеркнула, что неоднократно ездила в ГАИ и налоговую, где выяснялось, что налог начисляется неправомерно.