Певица Азиза из-за перелома ноги дает концерты в инвалидном кресле
Известная певица Азиза из-за перелома ноги вынуждена петь, находясь в инвалидном кресле. Она опубликовала видео с концерта в своем блоге Instagram. Поклонники пожелали кумиру скорейшего выздоровления.
Не так давно российская певица Азиза (Азиза Абдурахимовна Мухамедова) подвернула ногу, не заметив небольшую ступеньку, а после рентгена оказалось, что она сломана. Целый месяц артистка будет носить гипс, помогающий костям срастись. Несмотря на серьезность травмы Азиза не отменила концерты и «выходит» на сцену в инвалидном кресле.
Видео одного из концертов она опубликовала в своем аккаунте соцсети Instagram. Читатели ее блога и поклонники творчества посочувствовали своему кумиру и посоветовали впредь быть намного аккуратнее. Многие пользователи сетей пожелали звезде быстрого выздоровления. Также многие особы оценили силу духа певицы.
Не так давно российская певица Азиза (Азиза Абдурахимовна Мухамедова) подвернула ногу, не заметив небольшую ступеньку, а после рентгена оказалось, что она сломана. Целый месяц артистка будет носить гипс, помогающий костям срастись. Несмотря на серьезность травмы Азиза не отменила концерты и «выходит» на сцену в инвалидном кресле.
Видео одного из концертов она опубликовала в своем аккаунте соцсети Instagram. Читатели ее блога и поклонники творчества посочувствовали своему кумиру и посоветовали впредь быть намного аккуратнее. Многие пользователи сетей пожелали звезде быстрого выздоровления. Также многие особы оценили силу духа певицы.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:25