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Певица Азиза из-за перелома ноги дает концерты в инвалидном кресле

Известная певица Азиза из-за перелома ноги вынуждена петь, находясь в инвалидном кресле. Она опубликовала видео с концерта в своем блоге Instagram. Поклонники пожелали кумиру скорейшего выздоровления.
Певица Азиза из-за перелома ноги дает концерты в инвалидном кресле

Не так давно российская певица Азиза (Азиза Абдурахимовна Мухамедова) подвернула ногу, не заметив небольшую ступеньку, а после рентгена оказалось, что она сломана. Целый месяц артистка будет носить гипс, помогающий костям срастись. Несмотря на серьезность травмы Азиза не отменила концерты и «выходит» на сцену в инвалидном кресле.

Видео одного из концертов она опубликовала в своем аккаунте соцсети Instagram. Читатели ее блога и поклонники творчества посочувствовали своему кумиру и посоветовали впредь быть намного аккуратнее. Многие пользователи сетей пожелали звезде быстрого выздоровления. Также многие особы оценили силу духа певицы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:25

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