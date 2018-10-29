Певица Азиза из-за перелома ноги дает концерты в инвалидном кресле

Не так давно российская певица Азиза (Азиза Абдурахимовна Мухамедова) подвернула ногу, не заметив небольшую ступеньку, а после рентгена оказалось, что она сломана. Целый месяц артистка будет носить гипс, помогающий костям срастись. Несмотря на серьезность травмы Азиза не отменила концерты и «выходит» на сцену в инвалидном кресле.Видео одного из концертов она опубликовала в своем аккаунте соцсети Instagram. Читатели ее блога и поклонники творчества посочувствовали своему кумиру и посоветовали впредь быть намного аккуратнее. Многие пользователи сетей пожелали звезде быстрого выздоровления. Также многие особы оценили силу духа певицы.