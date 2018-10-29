Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов получил главную роль в фильме

«Новость отличная. У тебя Саша получится. Ты умеешь добиваться, чего захочешь», «Ух ты! Круто! Ждем на экране)», «Круто, ты достоин! Успехов во всех начинаниях», «Саша Молодец! Я только рада за тебя! Успехов!», «Поздравляю, это круто! Неожиданно. Полнометражно?», «Успехов тебе Александр в творчестве, надеюсь не первый и не последний фильм)», «Супер! Рада за тебя очень», «Саша, какой ты молодец поздравляю тебя», - писали они в комментариях.





Причем мужчина прекрасно знает о том, что является любимцем публики, а потому на своей странице в Instagram он часто рассказывает много нового о себе, тем самым привлекая еще больше внимания к своей персоне.Напомним, что на днях в Сети появились слухи о том, что Саша получил от руководства реалити-шоу предложение вернуться, дабы попробовать восстановить отношения с бывшей женой Алианой Устиненко, поскольку за то время, что она находится на проекте, она так и не смогла создать пару ни с одним из своих ухажеров.Однако Гобозов не спешит возвращаться на телестройку. Оказалось, что он получил одну из главных ролей в фильме, съемки которого начнутся уже в ноябре этого года и будут занимать слишком много его времени.Экс-участник «Дома-2» не сообщил, какое название носит кинокартина, о чем она и в каком жанре будет сниматься. Судя по всему, об этом он и сам еще ничего не знает. Тем не менее, это не мешает поклонникам искренне радоваться за своего любимчика и поздравлять его с началом творческой карьеры.