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Полина Гагарина сменила имидж и спела на станции метрополитена Москвы

Известная российская певица Полина Гагарина в черной шляпе и больших очках спела в холле одной из станций метрополитена Москвы. Причина мини концерта будет известна 2 ноября.
Полина Гагарина сменила имидж и спела на станции метрополитена Москвы

В холле столичного метрополитена на днях пассажиры стали свидетелями мини концерта от загадочных девушек, одетых в плащи и шляпы. А у одной из них были такие предметы маскировки, как борода и усы. Звучала знаменитая песня «Кукушка» легендарной российской группы «Кино». Очевидцы сразу поняли, что Полина Гагарина скрывается под необычным костюмом, но не смогли выяснить, кто была ее напарница.

Через какое-то время артистка выступала уже в привычной для поклонников одежде. Однако причина импровизированного концерта в необычном костюме до сих пор скрывается. По словам организаторов мероприятия, ответ на это вопрос зрители смогут получить в конце этой рабочей недели.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:00

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