Полина Гагарина сменила имидж и спела на станции метрополитена Москвы
Известная российская певица Полина Гагарина в черной шляпе и больших очках спела в холле одной из станций метрополитена Москвы. Причина мини концерта будет известна 2 ноября.
В холле столичного метрополитена на днях пассажиры стали свидетелями мини концерта от загадочных девушек, одетых в плащи и шляпы. А у одной из них были такие предметы маскировки, как борода и усы. Звучала знаменитая песня «Кукушка» легендарной российской группы «Кино». Очевидцы сразу поняли, что Полина Гагарина скрывается под необычным костюмом, но не смогли выяснить, кто была ее напарница.
Через какое-то время артистка выступала уже в привычной для поклонников одежде. Однако причина импровизированного концерта в необычном костюме до сих пор скрывается. По словам организаторов мероприятия, ответ на это вопрос зрители смогут получить в конце этой рабочей недели.
В холле столичного метрополитена на днях пассажиры стали свидетелями мини концерта от загадочных девушек, одетых в плащи и шляпы. А у одной из них были такие предметы маскировки, как борода и усы. Звучала знаменитая песня «Кукушка» легендарной российской группы «Кино». Очевидцы сразу поняли, что Полина Гагарина скрывается под необычным костюмом, но не смогли выяснить, кто была ее напарница.
Через какое-то время артистка выступала уже в привычной для поклонников одежде. Однако причина импровизированного концерта в необычном костюме до сих пор скрывается. По словам организаторов мероприятия, ответ на это вопрос зрители смогут получить в конце этой рабочей недели.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:00