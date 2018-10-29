Полина Гагарина сменила имидж и спела на станции метрополитена Москвы

В холле столичного метрополитена на днях пассажиры стали свидетелями мини концерта от загадочных девушек, одетых в плащи и шляпы. А у одной из них были такие предметы маскировки, как борода и усы. Звучала знаменитая песня «Кукушка» легендарной российской группы «Кино». Очевидцы сразу поняли, что Полина Гагарина скрывается под необычным костюмом, но не смогли выяснить, кто была ее напарница.Через какое-то время артистка выступала уже в привычной для поклонников одежде. Однако причина импровизированного концерта в необычном костюме до сих пор скрывается. По словам организаторов мероприятия, ответ на это вопрос зрители смогут получить в конце этой рабочей недели.