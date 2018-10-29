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Microsoft выпустит геймпад для смартфонов

Компания Microsoft планирует выпустить универсальный геймпад. Источники утверждают, что разработку будет можно подключать даже к смартфону или планшету.

Microsoft выпустит геймпад для смартфонов


Недавно компания представила сервис Project xCloud, который даст возможность запускать некоторые консольные игры на планшетах или смартфонах. В последнее время похожих сервисов достаточно много, однако, удобного управления от гаджетов, не предназначенных для подобного использования, ожидать не приходится. В связи с этим сотрудники Microsoft приняли решение разработать уникальное устройство, которое превратит смартфон или планшет в некое подобие psp. Прототип, представленный на картинке, является универсальным по той причине, что буквально становится частью устройства.

Вероятно, данные модели можно назвать достаточно устаревшими в связи с тем, что их разработка была окончена еще в 2014 году. Тем не менее, источники утверждают, что разработки подобных геймпадов возобновились, в связи с чем, их появление на рынке можно ожидать в обозримом будущем.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:14

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