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Audi в России начала приём заказов на купе-кроссовер версии Audi Q8

Немецкая автокомпания Audi начала приём заказов в России на купе-кроссовер версии Q8. Флагманская модель в официальных дилерских центрах должна появиться в декабре этого года.

Audi в России начала приём заказов на купе-кроссовер версии Audi Q8


Audi Q8 впервые представили в июне текущего года в китайском Шэньчжэне. Основой авто послужила модульная архитектура MLB концерна Volkswagen. Такую же платформу применяют в версиях Volkswagen Touareg, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus. Длина новой версии купе-кроссовера Audi Q8 составила 4,99 м., ширина – 2 м., высота – 1,71 м. Размер колесной базы составляет почти 3 м. Авто в результате получилось шире, ниже, а также короче предшественника Q7. Audi Q8 в России будут продавать с бензиновым трёхлитровым силовым агрегатом на 340 лошадиных сил.

Мотор будет работать на пару с АКПП. В России будет предложено четыре комплектации. Базовая стоит 5 100 000 рублей, Advance – 5 420 000 рублей, Sport – от 5 480 000 рублей, Design – от 5 920 000 рублей. Прием заказов на транспортное средство Audi Q8 уже начался.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:53

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