Lifan X50 стал бестселлером на российском автомобильном рынке





Аналитики отмечают, что Lifan лидирует на протяжении трех кварталов текущего года, причем с большим отрывом. За рассматриваемый период компания реализовала 11 227 машин, только за сентябрь было продано 1310 экземпляров. Причем первое место по количеству продаж занимает модель X50. За девять месяцев текущего года авто приобрели 2269 человек. Второе и третье место занимают модели Х60 и Х70 с количеством продаж в 1816 и 1614 экземпляров соответственно. Четвертое место досталось модели Lifan MyWay, которую удалось реализовать в количестве 1603 штук. Эксперты отмечают, что машины от данного производителя пользуются популярностью главным образом из-за того, что обладают отличной остаточной стоимостью и легко перепродаются.Lifan лидирует по продажам на отечественном рынке, среди китайских автомобилей, в течение 8-ми лет. На них распространяются различные акции, а проблем в ремонте не возникает, так как их производят в России.