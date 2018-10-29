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Lifan X50 стал бестселлером на российском автомобильном рынке

Эксперты утверждают, что Lifan, в частности модель Х50, стал бестселлером на российском автомобильном рынке. Как стало известно 45% рыночной доли всех автомобилей китайского производства, которые реализуются на территории РФ, приходится на данного производителя.

Lifan X50 стал бестселлером на российском автомобильном рынке


Аналитики отмечают, что Lifan лидирует на протяжении трех кварталов текущего года, причем с большим отрывом. За рассматриваемый период компания реализовала 11 227 машин, только за сентябрь было продано 1310 экземпляров. Причем первое место по количеству продаж занимает модель X50. За девять месяцев текущего года авто приобрели 2269 человек. Второе и третье место занимают модели Х60 и Х70 с количеством продаж в 1816 и 1614 экземпляров соответственно. Четвертое место досталось модели Lifan MyWay, которую удалось реализовать в количестве 1603 штук. Эксперты отмечают, что машины от данного производителя пользуются популярностью главным образом из-за того, что обладают отличной остаточной стоимостью и легко перепродаются.

Lifan лидирует по продажам на отечественном рынке, среди китайских автомобилей, в течение 8-ми лет. На них распространяются различные акции, а проблем в ремонте не возникает, так как их производят в России.



 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:34

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