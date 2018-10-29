Шаляпин и Цымбалюк-Романовская закрыли Неделю моды в свадебных нарядах

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская снова подогревают интерес к своим взаимоотношениям. Не так давно в Москве прошла Неделя моды, где свои модели показывал известный дизайнер Илья Шиян. Закрывала показ звездная пара. Публика отметила, что они похожи на жениха и невесту. На пианистке было надето белое платье с удлиненным подолом сзади и укороченное спереди, что позволило увидеть ее стройные ноги, а Шаляпин вышел на подиум в белом костюме.Они шли по подиуму с широкой улыбкой и держались за руки. Кто-то из поклонников преподнес Цымбалюк-Романовской цветы, после чего пара поцеловалась и удалилась за кулисы.