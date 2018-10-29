Майя Донцова и Алексей Купин подают заявление в сейшельский ЗАГС

«Это официальный брак, который также будет действителен в России. Нам поставят штампы в паспорте, выдадут свидетельство о браке — всё, как положено! Сейчас Лёше осталось перевести все документы на английский язык и привезти их на Сейшелы», - рассказала Донцова.





Стоит отметить, что возлюбленные долгое время не могли решить, когда расписываться: Майя хотела, чтобы мероприятие прошло летом, а Леша настаивал на том, чтобы оно произошло до конца этого года. И вот, будучи на съемках в тропиках, они наконец-то пришли к компромиссу – торжество за границей.По ее словам, для них с Купиным Остров любви стал действительно родным, поскольку большую часть своих отношений они провели именно тут. Все знаковые моменты и даты у них связанны именно с Сейшелами, плюс ко всему здесь у них состоялась проектная свадьба.Напомним, что ребята и раньше думали о варианте сыграть свадьбу за пределами России, однако из-за многочисленных проблем то со здоровьем, то в отношениях, им приходилось откладывать этот вопрос. Сейчас, когда между ними царит идиллия, они смогли спокойно поговорить и пришли к выводу, что готовы к созданию семьи.