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Майя Донцова и Алексей Купин подают заявление в сейшельский ЗАГС

Впервые за всю историю существования телепроекта «Дом-2» на Острове любви состоится официальное бракосочетание участников. В ближайшее время Алексей Купин и Майя Донцова подадут заявление в сейшельский ЗАГС, после чего в декабре состоится их свадьба.

Стоит отметить, что возлюбленные долгое время не могли решить, когда расписываться: Майя хотела, чтобы мероприятие прошло летом, а Леша настаивал на том, чтобы оно произошло до конца этого года. И вот, будучи на съемках в тропиках, они наконец-то пришли к компромиссу – торжество за границей.

Майя Донцова и Алексей Купин подают заявление в сейшельский ЗАГС

«Это официальный брак, который также будет действителен в России. Нам поставят штампы в паспорте, выдадут свидетельство о браке — всё, как положено! Сейчас Лёше осталось перевести все документы на английский язык и привезти их на Сейшелы», - рассказала Донцова.

По ее словам, для них с Купиным Остров любви стал действительно родным, поскольку большую часть своих отношений они провели именно тут. Все знаковые моменты и даты у них связанны именно с Сейшелами, плюс ко всему здесь у них состоялась проектная свадьба.

Майя Донцова и Алексей Купин подают заявление в сейшельский ЗАГС

Напомним, что ребята и раньше думали о варианте сыграть свадьбу за пределами России, однако из-за многочисленных проблем то со здоровьем, то в отношениях, им приходилось откладывать этот вопрос. Сейчас, когда между ними царит идиллия, они смогли спокойно поговорить и пришли к выводу, что готовы к созданию семьи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:50

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