АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Денис Лебедев отписался от Ольги Бузовой в Instagram

Еще вчера победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев встречал свою возлюбленную на Казанском вокзале с шикарным букетом гортензий, а сегодня уже отписался от Ольги в Instagram.

Достоверно пока неизвестно, кто именно отказался от общения в соцсети – Денис отписался или Ольга поставила его в «черный список», но понятно одно, в отношениях пары произошел переломный момент.

Денис Лебедев отписался от Ольги Бузовой в Instagram

В Storis сыровара появилась публикация, в которой он сообщает подписчикам, что ровно в 15.00 встречал певицу на Казанском вокзале, но вручить красивые цветы мужчине не удалось – Бузова «продинамила» его.

Немногим позже в Инстаграм Ольги появилась запись, что добиваться женщины нужно приехав и забрав ее, а не звонить и писать, а затем пожелать хорошей дороги.

Денис Лебедев отписался от Ольги Бузовой в Instagram

Денис Лебедев объяснил пользователям, что не понимает слова «добиваться» и зачем тратиться на изначально бесперспективное предприятие. Он ждал, что Бузова подаст ему какой-то знак, что желает продолжения отношений, но так и не дождался, а ездить с ней на гастроли и дежурить возле ее дома ему не позволяет рабочий график.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полина Гагарина сменила имидж и спела на станции
Audi в России начала приём заказов на
Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов получил
Lifan X50 стал бестселлером на российском
В Сеть попало фото Дениса Лебедева с таинственной
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская закрыли Неделю
В Петербурге началось серийное производство
Ким Кардашьян: «Канье Уэст просит меня родить еще
У Валерии Гай Германики украли смартфон iPhone XS
Майя Донцова и Алексей Купин подают заявление в
Александра Черно написала в Instagram, что готова
Людмила Поргина озвучила предсмертные слова
Денис Лебедев отписался от Ольги Бузовой в
Ученые в Антарктиде обнаружили «портал» в другой
Юлия Ковальчук показала «стальной» пресс на фото
Microsoft разработала специальную чехол-книжку
Звезда «Дома-2» Элина Камирен назвала 3 способа,
Светлана Лобода из-за проблем со здоровьем
NASA: Число обитаемых экзопланет может быть
Ученые: "Световая" терапия поможет мужчинам
В Антарктиде на территории Земли Королевы Мод
Анастасия Квитко показала фанатам в Instagram "
На проекте «Дом-2» подыскивают замену Дмитрию
Учёные: Женские легкие более устойчивы к
В Уфе на набережной произошло серьёзное ДТП при
Фигуристка Елизавета Туктамышева разделась до
Эксперты считают теракт одной из причин крушения
Поклонникам в Instagram не понравился новый образ
Маргарита Овсянникова и Роман Гриценко ведут себя
Победитель 3 сезона шоу «Удивительные люди»
Просмотреть все новости