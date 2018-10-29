Денис Лебедев отписался от Ольги Бузовой в Instagram





Достоверно пока неизвестно, кто именно отказался от общения в соцсети – Денис отписался или Ольга поставила его в «черный список», но понятно одно, в отношениях пары произошел переломный момент.В Storis сыровара появилась публикация, в которой он сообщает подписчикам, что ровно в 15.00 встречал певицу на Казанском вокзале, но вручить красивые цветы мужчине не удалось – Бузова «продинамила» его.Немногим позже в Инстаграм Ольги появилась запись, что добиваться женщины нужно приехав и забрав ее, а не звонить и писать, а затем пожелать хорошей дороги.Денис Лебедев объяснил пользователям, что не понимает слова «добиваться» и зачем тратиться на изначально бесперспективное предприятие. Он ждал, что Бузова подаст ему какой-то знак, что желает продолжения отношений, но так и не дождался, а ездить с ней на гастроли и дежурить возле ее дома ему не позволяет рабочий график.