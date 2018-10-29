Ким Кардашьян: «Канье Уэст просит меня родить еще детей»





По словам Ким Кардашья ее супруг хочет большую семью, где будет не менее семи детей, и настаивает на том, чтобы жена родила еще 4 наследников. Сейчас пара воспитывает уже троих детей, старшей дочери Норт уже 5 лет, среднему сыну Сейнту 3 года, и не так давно суррогатная мать родила звездным родителям дочь Чикаго.На суррогатное материнство пара решилась по причине сложных предыдущих беременностей Кардашьян. Однако ее супруг Канье Уэст, несмотря на это все же требует от супруги пополнения.