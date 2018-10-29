В Петербурге началось серийное производство нового Nissan X-Trail





Как сообщается, отечественное машиностроительное предприятие было оснащено самым современным оборудованием. По мнению гендиректора завода, это важный шаг на пути к повышению мощности локального производства. Отмечается, что новое авто отличается более высоким уровнем комфорта. Главным образом это обеспечивается обновленными ходовыми характеристиками. При движении назад будет работать специальный радар, который предупредит водителя об объектах на пути. Благодаря данному устройству работает новая система препятствий.Информация касательно стоимости автомобилей, а также вариантов комплектаций пока не поступало. Дата начала продаж также неизвестна, однако, с учетом того, что производство уже запущено, этого следует ожидать в обозримом будущем.