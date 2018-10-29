АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

В Петербурге началось серийное производство нового Nissan X-Trail

Nissan начала выпуск обновленного X-Trail в России. Тестовая сборка кроссовера производится на заводе в Санкт-Петербуоге с апреля текущего года, 29 октября началось серийное производство машин.

В Петербурге началось серийное производство нового Nissan X-Trail


Как сообщается, отечественное машиностроительное предприятие было оснащено самым современным оборудованием. По мнению гендиректора завода, это важный шаг на пути к повышению мощности локального производства. Отмечается, что новое авто отличается более высоким уровнем комфорта. Главным образом это обеспечивается обновленными ходовыми характеристиками. При движении назад будет работать специальный радар, который предупредит водителя об объектах на пути. Благодаря данному устройству работает новая система препятствий.

Информация касательно стоимости автомобилей, а также вариантов комплектаций пока не поступало. Дата начала продаж также неизвестна, однако, с учетом того, что производство уже запущено, этого следует ожидать в обозримом будущем.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полина Гагарина сменила имидж и спела на станции
Audi в России начала приём заказов на
Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов получил
Lifan X50 стал бестселлером на российском
В Сеть попало фото Дениса Лебедева с таинственной
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская закрыли Неделю
В Петербурге началось серийное производство
Ким Кардашьян: «Канье Уэст просит меня родить еще
У Валерии Гай Германики украли смартфон iPhone XS
Майя Донцова и Алексей Купин подают заявление в
Александра Черно написала в Instagram, что готова
Людмила Поргина озвучила предсмертные слова
Денис Лебедев отписался от Ольги Бузовой в
Ученые в Антарктиде обнаружили «портал» в другой
Юлия Ковальчук показала «стальной» пресс на фото
Microsoft разработала специальную чехол-книжку
Звезда «Дома-2» Элина Камирен назвала 3 способа,
Светлана Лобода из-за проблем со здоровьем
NASA: Число обитаемых экзопланет может быть
Ученые: "Световая" терапия поможет мужчинам
В Антарктиде на территории Земли Королевы Мод
Анастасия Квитко показала фанатам в Instagram "
На проекте «Дом-2» подыскивают замену Дмитрию
Учёные: Женские легкие более устойчивы к
В Уфе на набережной произошло серьёзное ДТП при
Фигуристка Елизавета Туктамышева разделась до
Эксперты считают теракт одной из причин крушения
Поклонникам в Instagram не понравился новый образ
Маргарита Овсянникова и Роман Гриценко ведут себя
Победитель 3 сезона шоу «Удивительные люди»
Просмотреть все новости