Людмила Поргина озвучила предсмертные слова актера Николая Караченцова на панихиде





На протяжении 13 лет после страшного ДТП, которое изменило жизнь Николая Караченцова, его близкие и супруга Людмила Поргина постоянно были рядом с ним. На похоронах жена покойного артиста обратилась к друзьям, коллегам, всем, кто пришел проститься с Николаем Петровичем. По словам супруги, он уходил очень свободно и легко, а также просил не плакать. Артист сказал, что уходит в иной мир, который прекрасен, где оставляет свою любовь.Людмила Поргина подчеркнула, что может уйти тело, но любовь не уйдет. Она поблагодарила супруга за все 45 лет, которые они прожили вместе. По ее словам, это были радостные и солнечные дни необыкновенного счастья. Людмила Поргина заявила, что лучшего человека на земле она не знает.