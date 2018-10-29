Ученые в Антарктиде обнаружили «портал» в другой мир





На одном из ледников Антарктиды ученые смогли рассмотреть «портал» из облаков, которые сформировали кольцо. Данное явление заметили и уфологи, однако версия о действиях инопланетного разума не подтвердилась. Есть предположение, что во времена Второй мировой войны в этих местах проводились эксперименты Третьего рейха.Однако, что конкретно увидели эксперты, остается загадкой. Кольцо из облака не стоит на месте, а всегда движется, что препятствует его подробному изучению. Ветер, температура воздуха и время суток могут влиять на его местоположение.