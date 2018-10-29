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Ученые в Антарктиде обнаружили «портал» в другой мир

Американские ученые в ходе очередной экспедиции в Антарктиду обнаружили некий «портал», который появился из-за изменений температуры и является выходом в другой мир. Также он может менять свое местоположения.
Ученые в Антарктиде обнаружили «портал» в другой мир

На одном из ледников Антарктиды ученые смогли рассмотреть «портал» из облаков, которые сформировали кольцо. Данное явление заметили и уфологи, однако версия о действиях инопланетного разума не подтвердилась. Есть предположение, что во времена Второй мировой войны в этих местах проводились эксперименты Третьего рейха.

Однако, что конкретно увидели эксперты, остается загадкой. Кольцо из облака не стоит на месте, а всегда движется, что препятствует его подробному изучению. Ветер, температура воздуха и время суток могут влиять на его местоположение.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:32

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