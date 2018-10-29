Звезда «Дома-2» Элина Камирен назвала 3 способа, как нужно хайповать
Бывшая участница эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2» Элина Камирен рассказала, как можно выжить после участия в телепроекте и остаться популярным.
Не секрет, что Элина Камирен покинула телестройку довольно давно, однако до сих пор ее личной жизнью интересуются многочисленные телезрители «Дома-2». Не так давно блондинка начали вести собственный видеоблог, в котором раскрывает некоторые секреты лайфака.
На днях Элина выпустила очередной свой блог под названием «Записки охотницы», в котором она рассказала о том, как можно оставаться известным даже после ухода с реалити-шоу «Дом-2». По словам Камирен, практически всех бывших домовцев в конечном счете забывают, поэтому советует всем пытаться поддержать свое имя на слуху.
В частности, Элина Камирен считает, что лучшим выходом остаться популярным - «хайповать». Звезда телепроекта «Дом-2» советует хайпить на популярности других людей из мира шоу-бизнеса. В пример блондинка решила привести реалити-шоу «Замуж за Бузову», которое еще до выхода в эфир уже стало очень популярным.
Также Камирен вспомнила Дениса Лебедева (потенциального возлюбленного Ольги Бузовой и победителя телешоу), в адрес которого высказались многие знаменитости, тем самым хоть и мельком, но все же попав в новостные сводки.
По мнению Элины Камирен, еще одним не менее результативным способом оставаться популярными, являются различные скандалы, а также «хайп на любви».
К слову, Элина Камирен поспешила подчеркнуть, что ни одним из упомянутых способов не пользуется.
Не секрет, что Элина Камирен покинула телестройку довольно давно, однако до сих пор ее личной жизнью интересуются многочисленные телезрители «Дома-2». Не так давно блондинка начали вести собственный видеоблог, в котором раскрывает некоторые секреты лайфака.
На днях Элина выпустила очередной свой блог под названием «Записки охотницы», в котором она рассказала о том, как можно оставаться известным даже после ухода с реалити-шоу «Дом-2». По словам Камирен, практически всех бывших домовцев в конечном счете забывают, поэтому советует всем пытаться поддержать свое имя на слуху.
В частности, Элина Камирен считает, что лучшим выходом остаться популярным - «хайповать». Звезда телепроекта «Дом-2» советует хайпить на популярности других людей из мира шоу-бизнеса. В пример блондинка решила привести реалити-шоу «Замуж за Бузову», которое еще до выхода в эфир уже стало очень популярным.
Также Камирен вспомнила Дениса Лебедева (потенциального возлюбленного Ольги Бузовой и победителя телешоу), в адрес которого высказались многие знаменитости, тем самым хоть и мельком, но все же попав в новостные сводки.
По мнению Элины Камирен, еще одним не менее результативным способом оставаться популярными, являются различные скандалы, а также «хайп на любви».
«Это такие фейковые пары. Например, Лопырева и Басков. Это прям эстественная, известная, прописанная история. Долгосрочная, хайповая, в которую ребята зашли. Также история Анны Калашниковой и Прохора Шаляпина. Точно такая же хайповая история или, например, Дима Билан. У него прям такая стратегия. Яна Рудковская приглашает в клип какую-то девушку и как правило у Димы в свое время с ней завязывались отношения. Это Лена Кулецкая, Ксения Сухинина. По такому же принципу ранее снимались клипы Тимати» - заявляет Элина Камирен в новом блоге.
К слову, Элина Камирен поспешила подчеркнуть, что ни одним из упомянутых способов не пользуется.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:03