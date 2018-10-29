Звезда «Дома-2» Элина Камирен назвала 3 способа, как нужно хайповать

«Это такие фейковые пары. Например, Лопырева и Басков. Это прям эстественная, известная, прописанная история. Долгосрочная, хайповая, в которую ребята зашли. Также история Анны Калашниковой и Прохора Шаляпина. Точно такая же хайповая история или, например, Дима Билан. У него прям такая стратегия. Яна Рудковская приглашает в клип какую-то девушку и как правило у Димы в свое время с ней завязывались отношения. Это Лена Кулецкая, Ксения Сухинина. По такому же принципу ранее снимались клипы Тимати» - заявляет Элина Камирен в новом блоге.





Не секрет, что Элина Камирен покинула телестройку довольно давно, однако до сих пор ее личной жизнью интересуются многочисленные телезрители «Дома-2». Не так давно блондинка начали вести собственный видеоблог, в котором раскрывает некоторые секреты лайфака.На днях Элина выпустила очередной свой блог под названием «Записки охотницы», в котором она рассказала о том, как можно оставаться известным даже после ухода с реалити-шоу «Дом-2». По словам Камирен, практически всех бывших домовцев в конечном счете забывают, поэтому советует всем пытаться поддержать свое имя на слуху.В частности, Элина Камирен считает, что лучшим выходом остаться популярным - «хайповать». Звезда телепроекта «Дом-2» советует хайпить на популярности других людей из мира шоу-бизнеса. В пример блондинка решила привести реалити-шоу «Замуж за Бузову», которое еще до выхода в эфир уже стало очень популярным.Также Камирен вспомнила Дениса Лебедева (потенциального возлюбленного Ольги Бузовой и победителя телешоу), в адрес которого высказались многие знаменитости, тем самым хоть и мельком, но все же попав в новостные сводки.По мнению Элины Камирен, еще одним не менее результативным способом оставаться популярными, являются различные скандалы, а также «хайп на любви».К слову, Элина Камирен поспешила подчеркнуть, что ни одним из упомянутых способов не пользуется.