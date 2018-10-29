Светлана Лобода из-за проблем со здоровьем потеряла более 10 миллионов рублей

Светлана Лобода сообщила в Instagram, что была госпитализирована из-за образовавшегося камня в почках. Для его удаления 36-летней певице пришлось подвергнуться хирургическому вмешательству. Сейчас звезде предписан докторами постельный режим, вследствие чего об октябрьских концертах ей стоит позабыть. Речь идёт о выступлениях в столичном «Crocus City Hall», которые были запланированы на 25-26, а также 28 октября. За аренду площадки вместимостью свыше 7 000 мест на четыре дня заплачено около 6 миллионов рублей. В Москву из Киева неделей раньше прибыл танцевальный коллектив из 40 человек. Билеты для танцоров обошлись артистке в четверть миллиона. Также были потрачены дкеньги на 7-дневное их проживание.В стенах «Главкино» проходили репетиции, за аренду которого залачено 52 000 рублей. Несостоявшиеся концерты Светланы Лободы перенесены на январь. В Instagram-аккаунте артистка обнародовала фото с больничной палаты, под которой поделилась своими переживаниями из-за операции.