АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи: 5 правил помогут достичь успеха в жизни и обрести уверенность в себе
EUR 74.67 USD 65.63
Курс валют на 27.10.2018

Светлана Лобода из-за проблем со здоровьем потеряла более 10 миллионов рублей

Светлана Лобода из-за неожиданно возникших проблем со здоровьем потеряла более 10 миллионов рублей. По словам певицы, именно столько она потратила на организацию 3 концертов, которые были запланированы на конец октября.

Светлана Лобода из-за проблем со здоровьем потеряла более 10 миллионов рублей


Светлана Лобода сообщила в Instagram, что была госпитализирована из-за образовавшегося камня в почках. Для его удаления 36-летней певице пришлось подвергнуться хирургическому вмешательству. Сейчас звезде предписан докторами постельный режим, вследствие чего об октябрьских концертах ей стоит позабыть. Речь идёт о выступлениях в столичном «Crocus City Hall», которые были запланированы на 25-26, а также 28 октября. За аренду площадки вместимостью свыше 7 000 мест на четыре дня заплачено около 6 миллионов рублей. В Москву из Киева неделей раньше прибыл танцевальный коллектив из 40 человек. Билеты для танцоров обошлись артистке в четверть миллиона. Также были потрачены дкеньги на 7-дневное их проживание.

В стенах «Главкино» проходили репетиции, за аренду которого залачено 52 000 рублей. Несостоявшиеся концерты Светланы Лободы перенесены на январь. В Instagram-аккаунте артистка обнародовала фото с больничной палаты, под которой поделилась своими переживаниями из-за операции.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Ковальчук показала «стальной» пресс на фото
Microsoft разработала специальную чехол-книжку
Звезда «Дома-2» Элина Камирен назвала 3 способа,
Светлана Лобода из-за проблем со здоровьем
NASA: Число обитаемых экзопланет может быть
Ученые: "Световая" терапия поможет мужчинам
В Антарктиде на территории Земли Королевы Мод
Анастасия Квитко показала фанатам в Instagram "
На проекте «Дом-2» подыскивают замену Дмитрию
Учёные: Женские легкие более устойчивы к
В Уфе на набережной произошло серьёзное ДТП при
Фигуристка Елизавета Туктамышева разделась до
Эксперты считают теракт одной из причин крушения
Поклонникам в Instagram не понравился новый образ
Маргарита Овсянникова и Роман Гриценко ведут себя
Победитель 3 сезона шоу «Удивительные люди»
Взрослые мыши из-за слез своих детенышей
Ученые сняли на видео необычного «ушастого»
Фото птицы-оборотня вызвало смех у пользователей
В Брянской области погибла знаменитый эколог Лора
Киев планирует запретить импорт транспортных
Родственники Александры Черно и Иосифа Оганесяна
Профессор ТГУ дала совет по наблюдению за
Алене Савкиной (Рапунцель-младшей) стало стыдно
«Джентльмен» провел ночь с девушкой и
Телеканал HBO наймёт специальных наблюдателей для
Компания «Adidas» отозвала серию детских
Ольга Бузова близка к разорению своего BUZfood
Алиана Устиненко занялась «волшебством» с Андреем
Студентка из университета в Глазго обнаружила
Просмотреть все новости