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Microsoft разработала специальную чехол-книжку Display Cover

Компания Microsoft разработала специальную чехол-книжку с удобным экраном E Ink, предназначенным для смартфонов. Разработку аксессуара проводили с использованием версии Lumia 640.

Microsoft разработала специальную чехол-книжку Display Cover


В описании патента значится, что данная обложка имеет название Display Cover. Она повышает продуктивность, а также удобство использования смартфона. Обложка предлагает пользователям очень удобное и практичное решение. В свою очередь экран обложки выполнили по специальной технологии электронных чернил. Такой дополнительный дисплей не распознаёт прикосновения по всей поверхности. Разработчиками в нижней части добавлено пять сенсорных кнопок.

Новый аксессуар позволяет читать книги, заметки, почти не расходуя энергию. На данном дисплее будут отображаться заметки, браузер, электронные книги, информация о погоде, а также прочие данные. Связь со смартфоном является проводной. Внешняя поверхность чехла отделяет алькантара. В его конструкции используется ткань.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:13

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