Microsoft разработала специальную чехол-книжку Display Cover





В описании патента значится, что данная обложка имеет название Display Cover. Она повышает продуктивность, а также удобство использования смартфона. Обложка предлагает пользователям очень удобное и практичное решение. В свою очередь экран обложки выполнили по специальной технологии электронных чернил. Такой дополнительный дисплей не распознаёт прикосновения по всей поверхности. Разработчиками в нижней части добавлено пять сенсорных кнопок.Новый аксессуар позволяет читать книги, заметки, почти не расходуя энергию. На данном дисплее будут отображаться заметки, браузер, электронные книги, информация о погоде, а также прочие данные. Связь со смартфоном является проводной. Внешняя поверхность чехла отделяет алькантара. В его конструкции используется ткань.