Ученые: "Световая" терапия поможет мужчинам вернуть сексуальное влечение





Ученые из университета в Сиене провели эксперимент, в котором приняли участие 38 человек мужского пола с диагнозом «гипоактивное расстройство». В ходе исследования 50% подопытных были обеспечены светом из особой коробки, яркость свечения составляла 10 тыс. люкс света. Спустя 14 дней терапии, пациенты отмечали, что их сексуальное влечение возросло почти в 3 раза. Также выяснилось, что уровень тестостерона стал выше, чем был в начале эксперимента.По мнению ученых, на выработку тестостерона влияет лютеинизирующий гормон, который в свою очередь вырабатывается благодаря большому количеству света. Если сравнивать, то в светлый солнечный день мощность светового потока достигает 100 тыс, а если небо «затянуто» облаками - 1000. Однако, чтобы терапия действовала положительно, эксперты рекомендуют принимать «световые» ванны с мощностью потока, которая была у добровольцев эксперимента.