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Ученые: "Световая" терапия поможет мужчинам вернуть сексуальное влечение

Итальянские ученые выяснили, что с пониженным либидо у мужчин поможет справиться «световая» терапия. По их мнению, свет влияет на выработку гормона тестостерона.
Ученые: "Световая" терапия поможет мужчинам вернуть сексуальное влечение

Ученые из университета в Сиене провели эксперимент, в котором приняли участие 38 человек мужского пола с диагнозом «гипоактивное расстройство». В ходе исследования 50% подопытных были обеспечены светом из особой коробки, яркость свечения составляла 10 тыс. люкс света. Спустя 14 дней терапии, пациенты отмечали, что их сексуальное влечение возросло почти в 3 раза. Также выяснилось, что уровень тестостерона стал выше, чем был в начале эксперимента.

По мнению ученых, на выработку тестостерона влияет лютеинизирующий гормон, который в свою очередь вырабатывается благодаря большому количеству света. Если сравнивать, то в светлый солнечный день мощность светового потока достигает 100 тыс, а если небо «затянуто» облаками - 1000. Однако, чтобы терапия действовала положительно, эксперты рекомендуют принимать «световые» ванны с мощностью потока, которая была у добровольцев эксперимента.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:43

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