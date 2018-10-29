Анастасия Квитко показала фанатам в Instagram " танец" ягодиц
Анастасия Квитко порадовала фанатов в Instagram новым видео. В ролике модель продемонстрировала " танец" ягодиц.
Знаменитость стоит спиной к объективу камеры в топе белого цвета и полупрозрачной юбке. Особого шарма формам Анастасия Квитко придает бахрома, находящаяся на одежде. Затем модель, поворачиваясь лицом к камере, шлет фанатам воздушный поцелуй.
За десять часов видео собрало более 670 тысяч просмотров и свыше 3 тысяч комментариев. Поклонники в очередной раз стали восхищаться шикарными формами Анастасии Квитко. Они также попросили звезду, чтобы она чаще публиковала подобные снимки и ролики.
Знаменитость стоит спиной к объективу камеры в топе белого цвета и полупрозрачной юбке. Особого шарма формам Анастасия Квитко придает бахрома, находящаяся на одежде. Затем модель, поворачиваясь лицом к камере, шлет фанатам воздушный поцелуй.
За десять часов видео собрало более 670 тысяч просмотров и свыше 3 тысяч комментариев. Поклонники в очередной раз стали восхищаться шикарными формами Анастасии Квитко. Они также попросили звезду, чтобы она чаще публиковала подобные снимки и ролики.