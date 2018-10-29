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Эксперты считают теракт одной из причин крушения Boeing 737

СМИ сообщали, что в Индонезии после вылета потерпел крушение самолет Boeing 737, на борту которого кроме 181 пассажира находились 4 члена экипажа. Во время беседы с журналистами эксперт Владимир Попов отметил, что считает теракт одной из причин катастрофы, как сообщают Народные Новости России.
Эксперты считают теракт одной из причин крушения Boeing 737

Обломки воздушного транспорта вместе с вещами людей были найдены рядом с островом Ява в Яванском море, а также стало известно, что среди погибших лиц были 20 сотрудников Минфина страны. Однако военный летчик считает, что все пострадавшие лица могли спастись во время посадки самолета на воду или во время его раскола на большие куски.

Кроме того, причинами аварии могли стать неблагоприятные погодные условия, но сразу бросается в глаза, что экипаж через 13 минут после взлета попросил разрешение на посадку, однако не озвучил свою проблему. Компания Lion Air всегда была надежной, так что нужно просто ждать информацию от индонезийских властей.



 
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:53

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